Фінансові новини
- |
- 16.08.22
- |
- 02:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Дія» запускає бета-тест нових послуг: як взяти участь
22:36 15.08.2022 |
Мінцифри запускає бета-тест документів англійською і шерингу автомобілів у додатку "Дія" та запрошує українців взяти у ньому участь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
]Він зазначив, що 9 млн українців виїхали за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення. Велика кількість людей не встигла взяти з собою паперові документи. Тому у "Дію" хочуть додати документи англійською, щоб українці змогли ними користатися за кордоном.
"Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в "Дії" - реєструйтеся", - написав Федоров.
Також міністр цифрової трансформації зазначив, що у додатку відновлюють шеринг авто, і потрібно протестувати роботу послуги. Він зазначив, що взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини - власник машини та водій, який хоче скористатися нею.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
|Українські дипломати влаштували ДТП в Австрії. МЗС розпочало розслідування
|Вогонь по своїх. Кому має дякувати Кремль за недовіру між нашими політиками та військовими
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росія сплатила за транзит газу Україні, попри блокування платежу по нафті, - Bloomberg
|«Дія» запускає бета-тест нових послуг: як взяти участь
|ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
|Рада зменшить штрафи для власників вантажу за рух перевантажених вантажівок
|Рада спростила реєстрацію транспорту для військових
|ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя
|Комісія з відбору голови АРМА не визначила переможця, не рекомендуватиме провести повторний конкурс
Бізнес
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker