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АНАЛІТИКА

«Дія» запускає бета-тест нових послуг: як взяти участь

22:36 15.08.2022 |

Економіка

Мінцифри запускає бета-тест документів англійською і шерингу автомобілів у додатку "Дія" та запрошує українців взяти у ньому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

 

]Він зазначив, що 9 млн українців виїхали за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення. Велика кількість людей не встигла взяти з собою паперові документи. Тому у "Дію" хочуть додати документи англійською, щоб українці змогли ними користатися за кордоном.

"Проводимо бета-тест закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Перевіримо, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Якщо ви за кордоном і чекали на цю функцію в "Дії" - реєструйтеся", - написав Федоров.

Також міністр цифрової трансформації зазначив, що у додатку відновлюють шеринг авто, і потрібно протестувати роботу послуги. Він зазначив, що взяти участь у бета-тесті мають одночасно 2 людини - власник машини та водій, який хоче скористатися нею.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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