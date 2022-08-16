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АНАЛІТИКА

Комісія з відбору голови АРМА не визначила переможця, не рекомендуватиме провести повторний конкурс

 

Комісія з відбору голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), не визначила переможця конкурсу, а також не рекомендуватиме уряду провести повторний конкурс.

"Жоден із кандидатів не набрав необхідних згідно із законом шістьох голосів членів Комісії", - повідомив член Комісії, заступник міністра юстиції України Іван Ліщина.

Комісія має намір направити уряду протокол голосування, проте не рекомендуватиме уряду провести повторний конкурс.

"Ми, зрозуміло, не можемо впливати на роботу Кабінету Міністрів, тому він може чинити надалі на свій розсуд щодо подальшої долі конкурсу, відповідно до закону", - зазначив член Комісії Михайло Іваненко.

У конкурсі взяли участь семеро претендентів, троє зняли свої кандидатури.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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