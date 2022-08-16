Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у І півріччі 2022р. зріс удвічі – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні
2022 року зросло вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до
$2,468 млрд із $1,227 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у понеділок.
За її даними, експорт товарів з України за звітний період скоротився
на 24% порівняно з першим півріччям 2021 року – до $22,732 млрд, імпорт –
на 19,1%, до $25,2 млрд.
Держстат уточнив, що у червні цього року порівняно з травнем-2022
сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% – до $3,576 млрд,
імпорту – на 27,6%, до $4,984 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні-2022 було
від’ємним і становило $1,408 млрд, тоді як у травні-2022 року воно також
було від’ємним і становило $889,9 млн.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2022 року становив 0,90 (у січні-червні-2021 – 0,96).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 221 країни світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-червні 2022р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-червень 2022 року до січня-червня 2021 року, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-червень 2022 року до січня-червня 2021 року, %
| Загалом
| 22731.7
| 76.0
| 25199.5
| 80.9
| Тварини, продукти тваринного походження
| 683.7
| 114.2
| 546.3
| 80.6
| Продукти рослинного походження
| 5479.6
| 108.6
| 1032.4
| 86.3
| - зернові культури
| 4234.8
| 95.2
| 93.6
| 79.0
| Жири тваринного та рослинного походження
| 2753.8
| 83.5
| 132.9
| 65.9
| Готові харчові продукти
| 1189.1
| 63.7
| 1050.2
| 66.4
| Мінеральні продукти
| 2793.1
| 60.7
| 6482.7
| 121.7
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 431.5
| 115.6
| 6321.5
| 125.8
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 746.4
| 66.3
| 3256.5
| 77.5
| Фармацевтична продукція
| 102.1
| 76.8
| 992.4
| 75.7
| Добрива
| 92.5
| 45.4
| 554.5
| 106.2
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 309.5
| 59.6
| 1355.1
| 62.1
| Шкіряна сировина
| 65.2
| 74.2
| 102.9
| 69.1
| Деревина та вироби з неї
| 1002.8
| 107.9
| 94.0
| 52.0
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 159.0
| 66.1
| 323.7
| 62.8
| Текстильні матеріали та вироби
| 360.4
| 88.5
| 950.6
| 80.6
| Взуття
| 87.2
| 91.0
| 261.8
| 96.4
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 174.3
| 65.2
| 238.3
| 61.2
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 26.8
| 48.4
| 33.2
| 34.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 4009.3
| 57.0
| 1111.1
| 62.2
| - чорні метали
| 3225.3
| 52.5
| 392.9
| 69.1
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2114.7
| 81.3
| 3858.4
| 61.2
| Реактори ядерні, казани, машини
| 640.2
| 63.9
| 1845.4
| 51.6
| Електричні машини
| 1474.5
| 92.2
| 2013.0
| 73.7
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 67.5
| 83.0
| 2583.0
| 75.4
| Засоби наземного транспорту, крім залізничних
| 65.7
| 85.0
| 453.4
| 69.6
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 502.6
| 84.1
| 326.4
| 57.2
| Різні промтовари
| 0.5
| 42.0
| 0.4
| 11.0
| Твори мистецтва
| 0.5
| 61.4
| 20.4
| 38.2
| Товари, придбані в портах
| 67.5
| 83.0
| 2583.0
| 75.4
Дані: Держстат України