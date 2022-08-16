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Рада збільшила видатки держбюджету-2022 на 270,2 млрд гривень
15:19 15.08.2022 |
Верховна Рада збільшила видатки державного бюджету на 2022 рік на 270,2 млрд гривень.
За прийняття в цілому законопроекту №7644 проголосували 287 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Законопроєктом до держбюджету-2022 вносяться наступні зміни:
- збільшити видатки держбюджету на 270,2 млрд гривень, в тому числі видатки на безпеку і оборону - на 269,5 млрд гривень;
- профінансувати зазначені видатки за рахунок внутрішніх запозичень та, відповідно, збільшення дефіциту державного бюджету з 823,5 млрд гривень до 1 093,7 млрд гривень.
Видатки будуть спрямовані на:
* Міністерству оборони - 241 млрд гривень;
* МВС - 23 млрд гривень;
* Головному управлінню розвідки - 2,2 млрд гривень;
* СБУ - 2,5 млрд гривень;
* УДО - 197 млн гривень;
* Службі зовнішньої розвідки - 139 млн гривень;
* Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації - 425 млн гривень;
* Резервний фонд - 715 млн гривень;
* Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки - 10 млн гривень.
Правку про +12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади не включили в фінальну редакцію.
Після прийняття законопроєкту планові видатки державного бюджету на 2022 рік складуть 2 663,5 млрд гривень.
Це більш ніж удвічі більше за фактичні видатки державного бюджету 2021 року (1 297 млрд гривень).
Таким чином, видатки тільки за держбюджетом (без місцевих бюджетів, соцфондів) складуть 58,7% прогнозного ВВП на цей рік, якщо відштовхуватись від останніх оцінок Національного банку (4 540 млрд гривень ВВП на 2022 рік).
Збільшення на 270 млрд гривень видатків означає зростання дефіциту бюджету майже на 6% ВВП, що буде профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень та перекладено на державний борг.
За поточних припущень, плановий дефіцит держбюджету у 2022 рік може сягнути 24% ВВП.
Фінансування такого додаткового обсягу запозичень потребуватиме посилення координації між Міністерством фінансів та НБУ щодо проведення аукціонів та збільшення частки облігацій внутрішньої державної позики, розміщеної на ринкових засадах.
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