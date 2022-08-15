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В Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням: скільки зібрали штрафів
09:43 15.08.2022 |
Укртрансбезпека з 1 червня відновила габаритно-ваговий контроль в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. З початку літа сума штрафів за перевищення вагових норм вже досягла 17 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укртрансбезпеки.
"Відновлення габаритно-вагового контролю на дорогах важливе, адже навіть в умовах війни ми повинні берегти дороги від руйнівної дії перевантаженого транспорту. З 1 червня вже понад 17 млн грн штрафів накладено на перевізників. Ми сподіваємося на їх розуміння і дотримання вимог законодавства", - зазначив глава "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський.
За два з половиною місяці було перевірено понад 48 тисяч вантажних автомобілів і складено 3416 постанов на загальну суму понад 17 млн грн.
Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" в серпні планує збільшити кількість працюючих комплексів вагового контролю до 38 одиниць.
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