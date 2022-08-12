Грошова маса в Україні у липні зросла на 4,9%, а база скоротилася на 0,3% - НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у липні зросла на 4,9%, або на 105,6 млрд грн, - до 2 трлн 253,2 млрд грн після збільшення на 1,4% у червні та зниження на 0,1% у травні, повідомив Національний банк України (НБУ).

За його даними, депозити за минулий місяць збільшилися на 6,2%, або на 94,1 млрд. грн. - до 1 трлн. 610,7 млрд. грн., що пов'язано з девальвацією Нацбанком офіційного курсу гривні до долара на 25% з 21 липня.

В результаті валютні депозити у гривневому еквіваленті підскочили на 24,6%, або на 118,2 млрд грн - до 598,6 млрд грн, тоді як гривневі зменшилися на 2,3%, або 24,1 млрд грн - до 1 трлн. 12,1 млрд. грн.

У червні, як повідомлялося, зросли і гривневі, і валютні депозити - відповідно на 1,8% та 3,5%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у липні скоротилася ще на 0,3%, або на 2,5 млрд грн, після зниження на 1,3% у червні та невеликого збільшення на 0,4% у травні.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць збільшилися на 1,7%, або на 10,7 млрд грн - до 640,3 млрд грн після зниження на 0,8% та 0,9% у червні та травні.

Резервні гроші банків, які виросли в травні на 8,8% і зменшилися в червні на 4,4%, у липні скоротилися ще на 13,2%, або на 13,2 млрд. грн. - до 86,6 млрд. грн.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 189,4 млрд грн до 201,1 млрд грн, зменшивши кошти на коррахунках - з 56 млрд грн до 44,9 млрд грн та готівку в касах - з 43,9 млрд грн до 41 ,7 млрд. грн.

Обсяг кредитів після зниження у червні на 1,3%, у липні зріс на 4,4%, або на 44,9 млрд грн - до 1 трлн 70,9 млн грн. Однак, як і у випадку з депозитами, причиною стала девальвація офіційного курсу на 25%. В результаті валютні кредити підскочили на 21,3%, або на 53,1 млрд. грн. - 302,4 млрд. грн., тоді як гривневі знизилися на 1,1%, або на 8,2 млрд. грн. - до 768,5 млрд. грн.

У червні скоротилися як гривневі кредити - на 1%, так і валютні - на 2,4%.

Загалом за сім місяців цього року грошова маса в Україні збільшилась на 8,8%, база - на 9,7%, готівка поза банками - на 10,2%.

Депозити у гривні за січень-липень скоротилися на 0,2%, тоді як у валюті зросли на 26,3%.

Гривневі кредити збільшилися за 7 місяців на 4,2%, тоді як валютні - на 3,7%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база - на 11,2%, готівка поза банками - на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.