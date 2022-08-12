Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Грошова маса в Україні у липні зросла на 4,9%, а база скоротилася на 0,3% - НБУ

17:30 12.08.2022 |

Економіка

 

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у липні зросла на 4,9%, або на 105,6 млрд грн, - до 2 трлн 253,2 млрд грн після збільшення на 1,4% у червні та зниження на 0,1% у травні, повідомив Національний банк України (НБУ).

За його даними, депозити за минулий місяць збільшилися на 6,2%, або на 94,1 млрд. грн. - до 1 трлн. 610,7 млрд. грн., що пов'язано з девальвацією Нацбанком офіційного курсу гривні до долара на 25% з 21 липня.

В результаті валютні депозити у гривневому еквіваленті підскочили на 24,6%, або на 118,2 млрд грн - до 598,6 млрд грн, тоді як гривневі зменшилися на 2,3%, або 24,1 млрд грн - до 1 трлн. 12,1 млрд. грн.

У червні, як повідомлялося, зросли і гривневі, і валютні депозити - відповідно на 1,8% та 3,5%.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у липні скоротилася ще на 0,3%, або на 2,5 млрд грн, після зниження на 1,3% у червні та невеликого збільшення на 0,4% у травні.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць збільшилися на 1,7%, або на 10,7 млрд грн - до 640,3 млрд грн після зниження на 0,8% та 0,9% у червні та травні.

Резервні гроші банків, які виросли в травні на 8,8% і зменшилися в червні на 4,4%, у липні скоротилися ще на 13,2%, або на 13,2 млрд. грн. - до 86,6 млрд. грн.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 189,4 млрд грн до 201,1 млрд грн, зменшивши кошти на коррахунках - з 56 млрд грн до 44,9 млрд грн та готівку в касах - з 43,9 млрд грн до 41 ,7 млрд. грн.

Обсяг кредитів після зниження у червні на 1,3%, у липні зріс на 4,4%, або на 44,9 млрд грн - до 1 трлн 70,9 млн грн. Однак, як і у випадку з депозитами, причиною стала девальвація офіційного курсу на 25%. В результаті валютні кредити підскочили на 21,3%, або на 53,1 млрд. грн. - 302,4 млрд. грн., тоді як гривневі знизилися на 1,1%, або на 8,2 млрд. грн. - до 768,5 млрд. грн.

У червні скоротилися як гривневі кредити - на 1%, так і валютні - на 2,4%.

Загалом за сім місяців цього року грошова маса в Україні збільшилась на 8,8%, база - на 9,7%, готівка поза банками - на 10,2%.

Депозити у гривні за січень-липень скоротилися на 0,2%, тоді як у валюті зросли на 26,3%.

Гривневі кредити збільшилися за 7 місяців на 4,2%, тоді як валютні - на 3,7%.

Як повідомлялося, грошова маса в Україні за 2021 рік збільшилася на 12%, база - на 11,2%, готівка поза банками - на 12,5%.

Депозитний портфель банків минулого року зріс на 11,9% за рахунок стрибка у гривні на 21,4%, тоді як в інвалюті він скоротився на 4,1%. Кредитний портфель банків за 2021 рік збільшився на 9% за рахунок зростання гривневих позик на 23,7% за скорочення валютних на 16,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5943
  0,1573
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0629  0,01 0,02 40,0006  0,02 0,05
EUR 39,8432  0,13 0,33 41,0794  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес