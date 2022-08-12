Бюджетний комітет Ради погодив збільшення держборгу на 270 мільярдів для виплат військовим

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив законопроєкт 7644, яким передбачається збільшення видатків на оборону та підтримання економіки на 270,18 млрд грн.

Про це повідомляє народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

Зокрема,у проєкті законупропонується збільшити бюджетні призначення за такими напрямами:

* забезпечення національної безпеки і оборони - на 269,4 млрд грн (Міноборони - 241,1 млрд грн, МВС - 22, 8 млрд грн, СБУ - 2,45 млрд грн, Держспецзв'язку - 425 млн грн, Управління державної охорони - 197,2 млн грн, Служба зовнішньої розвідки - 139,3 млн грн);

* мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України - на 10,3 млн грн.

Крім того, передбачається поповнення резервного фонду - на 715,7 млн грн для Міністерства фінансів.

Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду - 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.

За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн - за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.

При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.