Фінансові новини
- |
- 12.08.22
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бюджетний комітет Ради погодив збільшення держборгу на 270 мільярдів для виплат військовим
16:29 12.08.2022 |
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив законопроєкт 7644, яким передбачається збільшення видатків на оборону та підтримання економіки на 270,18 млрд грн.
Про це повідомляє народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.
Зокрема,у проєкті законупропонується збільшити бюджетні призначення за такими напрямами:
* забезпечення національної безпеки і оборони - на 269,4 млрд грн (Міноборони - 241,1 млрд грн, МВС - 22, 8 млрд грн, СБУ - 2,45 млрд грн, Держспецзв'язку - 425 млн грн, Управління державної охорони - 197,2 млн грн, Служба зовнішньої розвідки - 139,3 млн грн);
* мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України для Міністерства економіки України - на 10,3 млн грн.
Крім того, передбачається поповнення резервного фонду - на 715,7 млн грн для Міністерства фінансів.
Як повідомлялося, народні депутати від "Слуги народу" пропонують внести зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки на оборону на 270,18 млрд грн за рахунок здійснення додаткових внутрішніх запозичень.
У випадку прийняття законопроєкту видатки державного бюджету у 2022 році перевищать 2,63 трильйона гривень, у тому числі видатки загального фонду - 2,2 трильйона гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету зросте до 1,09 трильйона гривень, що співставно із усіма видатками держбюджету на рік, які планувалися до початку повномасштабної війни.
За даними Міноборони, за липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн після 63 млрд грн у червні та 65,2 млрд грн - за травень. При цьому минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони в цілому було закладено 130 млрд грн.
При цьому міністр фінансів Сергій Марченко наголошував, що уряд України не може використовувати грантові і кредитні кошти західних партнерів на військові потреби. Тому в умовах зростання видатків на оборону та падіння податкових надходжень виникає потреба у фінансування дефіциту держбюджету за допомогою викупу облігацій уряду Національним банком.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
|McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні
|Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?
|Крим став театром бойових дій. Що далі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості - дослідження ЄБА
|Грошова маса в Україні у липні зросла на 4,9%, а база скоротилася на 0,3% - НБУ
|В Україні запустили реєстр для підтримки агровиробників
|Бюджетний комітет Ради погодив збільшення держборгу на 270 мільярдів для виплат військовим
|ICC закликає уряд не вводити додаткові мита на валюту
|Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів
Бізнес
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker