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Очільник Baykar хоче створювати в Україні нові моделі «Байрактарів»
11:35 12.08.2022 |
Турецька компанія Baykar має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати в Україні Bayraktar Aknc та Bayraktar Kizilelma новий безпілотний винищувач.
Про це розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар в інтерв'ю Фонду "Повернись живим".
Очільник компанії-виробника "Байрактарів" заявив, що бачить Україну як стратегічного партнера, хоче зробити виробничою базою та має довгострокові плани щодо спільних проєктів.
Так, Baykar розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де планують виробляти всі системи: не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення тощо.
"У нас було таке бачення. У зв'язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції", - сказав Халук Байрактар.
Він розповів, що у компанії вже є структура та технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України.
"Наше бажання - щоб одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma - безпілотний винищувач", - сказав Халук Байрактар.
Як повідомлялося, у лютому Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar.
Також нещодавно посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку для будівництва заводу.
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