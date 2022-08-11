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Кабмін затвердив електронні звіти щодо оцінки майна

15:50 11.08.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України вніс зміни до національного стандарту з оцінки майна та майнових прав, затвердивши можливість складання звітів в електронному вигляді.

Про це йдеться у відповідній постанові №886.

Згідно з внесеними змінами, звіти складаються в електронній формі, у паперовій - якщо це передбачено нормативно-правовими актами чи договором. При цьому всі документи щодо оцінки майна та звіт зберігаються в електронному форматі в оцінювача та в архіві протягом трьох років від дати складання звіту.

Звіт про оцінку в електронній формі підписується оцінювачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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