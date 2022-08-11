Кількість електромобілів та гібридів в Україні перевищила 100 тисяч

Загальний парк електромобілів і гібридів в Україні вже перевищив 100 тис. штук, і їхня кількість продовжує збільшуватись. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

При цьому на долю електрокарів припадає майже 40 тис. автомобілів, на долю гібридів - понад 60 тис.

Зазначається, що на початок 2022 року загальна кількість автомобілів з альтернативними джерелами живлення складала 87,7 тис. одиниць. Електрокарів із початку року побільшало на 6 тис. одиниць, гібридів - на 7 тис. Сумарний приріст - +13 тис. автомобілів, що становить +15% збільшення автопарку порівняно з початком цього року.

Найбільш популярними марками на ринку електромобілів є Nissan (41% автопарку), Tesla (15%), Renault (8%), Volkswagen (5%) і Chevrolet (5%). Серед найпопулярніших гібридів лідирує Toyota (46%), Lexus (11%), Ford (8%), Chevrolet (6%) і Honda (5%).

Найбільше електрокарів зареєстровано в Києві й області - 28% парку, в Одеській області перебуває 13% усіх електромобілів країни, в Харківські області - 10%. У Дніпропетровській і Львівській областях - 8% і 7% відповідно.

Щодо гібридів, то регіональний розподіл такий: Київ і область - 55% від автопарку гібридів, в Одеській області - 22%, у Харківській - 12%. У Дніпропетровській і Львівській областях - 11% і 9% відповідно.

