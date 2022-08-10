Фінансові новини
- |
- 10.08.22
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат
16:08 10.08.2022 |
Зростання споживчих цін в Україні в липні 2022 року у зв'язку із сезонними чинниками уповільнилося до 0,7% із 3,1% у червні та 2,7% у травні, повернувшись на рівень кінця минулого року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
У липні минулого року інфляція становила 0,1%, тому в річному вимірі за підсумками липня цього року вона зросла до 22,2% із 21,5% за підсумками червня та 18% за підсумками травня.
Базова інфляція за минулий місяць також знизилася до 1,2% із 1,6% у червні та 1,4% у травні. Проте з урахуванням базової дефляції на 0,1% у липні 2021 року в річному вимірі вона збільшилася до 16,7% із 14,9% за підсумками червня та 13,7% - за підсумками травня.
З початку цього року за перші сім місяців інфляція в Україні становила 18,2%, а базова - 12,7%, уточнив Держстат.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
НБУ прогнозує пришвидшення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу - до 25,6%.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вкрадене зерно з України перевозять 87 суден - посол України в Лівані
|Транзит нафти нафтопроводом «дружба» через Україну відновиться найближчими днями
|Проблеми із суховантажем до Лівану зникли: судно Razoni пришвартувалося у турецькому Мерсіні
|Нафта прискорила зниження в очікуванні відновлення поставок «Дружбою», Brent у $95,5 за барель
|Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат
|Уряд змінив порядок проведення інвентаризації земель
Бізнес
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker
|SsangYong анонсував новий кросовер Torres для Європи
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження