Інфляція в Україні в липні впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в липні 2022 року у зв'язку із сезонними чинниками уповільнилося до 0,7% із 3,1% у червні та 2,7% у травні, повернувшись на рівень кінця минулого року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

У липні минулого року інфляція становила 0,1%, тому в річному вимірі за підсумками липня цього року вона зросла до 22,2% із 21,5% за підсумками червня та 18% за підсумками травня.

Базова інфляція за минулий місяць також знизилася до 1,2% із 1,6% у червні та 1,4% у травні. Проте з урахуванням базової дефляції на 0,1% у липні 2021 року в річному вимірі вона збільшилася до 16,7% із 14,9% за підсумками червня та 13,7% - за підсумками травня.

З початку цього року за перші сім місяців інфляція в Україні становила 18,2%, а базова - 12,7%, уточнив Держстат.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

НБУ прогнозує пришвидшення інфляції цього року до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу - до 25,6%.