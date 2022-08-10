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Уряд змінив порядок проведення інвентаризації земель
13:39 10.08.2022 |
Кабінет міністрів 5 серпня прийняв постанову 866 "Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель".
Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.
Зазначається, що постанову розробили з метою отримання в процесі інвентаризації земель відомостей про відповідні меліоративні мережі та їх складові частини для внесення до Державного земельного кадастру та здійснення державної реєстрації речових прав на меліоративні мережі або їх частини.
Постановою визначено, зокрема:
* новий об'єкт інвентаризації земель - земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини);
* перелік відомостей, які зазначаються на робочому та зведеному інвентаризаційних планах у разі, коли об'єктом інвентаризації земель є земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини);
* підставу для проведення інвентаризації земель (у разі коли об'єктом інвентаризації є земельні ділянки, на яких розміщені меліоративні мережі або їх складова частина (складові частини) - договір, укладений між замовником та розробником документації із землеустрою.
Як повідомлялося, на початку року Міноборони і Держгеокадастр створили спільну робочу групу для інвентаризації земель оборони.
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