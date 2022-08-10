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Середня зарплата лікаря з початку року зросла на понад 30%, – МОЗ
12:56 10.08.2022 |
Із початку року середня зарплата лікаря зросла на понад 30% до 24,15 тис. грн, у порівнянні з торішнім рівнем у 18,17 тис. грн. Водночас середня зарплата медичної сестри підвищилася з 13,8 тис. грн до 16,01 тис. грн.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Ще в січні 2022 року уряд встановив розмір базової зарплати медикам: не менше ніж 20 тис. грн для лікаря та 13,5 тис. грн - для медичної сестри. Медики, які працюють повний робочий день, не повинні отримувати зарплату нижче цього рівня.
Цього року найвищі середні зарплати лікаря зафіксовані у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях - понад 26 тис. грн.
Лідерами за рівнем оплати праці середніх медпрацівників стала Полтавщина, Донеччина, Миколаївщина та місто Київ. У цих регіонах середня зарплата медичних сестер коливається у межах 16-18 тис. грн.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна продовжує платити підвищені зарплати медикам на окупованих територіях.
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