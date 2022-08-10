Середня зарплата лікаря з початку року зросла на понад 30%, – МОЗ

Із початку року середня зарплата лікаря зросла на понад 30% до 24,15 тис. грн, у порівнянні з торішнім рівнем у 18,17 тис. грн. Водночас середня зарплата медичної сестри підвищилася з 13,8 тис. грн до 16,01 тис. грн.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Ще в січні 2022 року уряд встановив розмір базової зарплати медикам: не менше ніж 20 тис. грн для лікаря та 13,5 тис. грн - для медичної сестри. Медики, які працюють повний робочий день, не повинні отримувати зарплату нижче цього рівня.

Цього року найвищі середні зарплати лікаря зафіксовані у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях - понад 26 тис. грн.

Лідерами за рівнем оплати праці середніх медпрацівників стала Полтавщина, Донеччина, Миколаївщина та місто Київ. У цих регіонах середня зарплата медичних сестер коливається у межах 16-18 тис. грн.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна продовжує платити підвищені зарплати медикам на окупованих територіях.