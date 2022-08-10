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В рамках держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення - Шмигаль
08:44 10.08.2022 |
Кабінет Міністрів України планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення країни.
Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформ.
«Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств», - сказав Шмигаль.
Крім того, додав він, уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 серпня заявив, що Кабмін уже готує проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік; у пріоритеті залишаються армія та безпека, а також макроекономічна стабільність.
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