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АНАЛІТИКА

В рамках держбюджету-2023 створять Фонд оперативного відновлення - Шмигаль

08:44 10.08.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення країни.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Також плануємо створити в рамках державного бюджету Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств», - сказав Шмигаль.

Крім того, додав він, уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 серпня заявив, що Кабмін уже готує проєкт закону про державний бюджет на 2023 рік; у пріоритеті залишаються армія та безпека, а також макроекономічна стабільність.
 

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