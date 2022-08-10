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Кабмін спростив реалізацію проєктів із інвестиціями від 20 мільйонів євро
08:40 10.08.2022 |
Кабінет міністрів підтримав постанову про зменшення нормативно-правового тиску на заявників, які розробляють інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями, а також на інвесторів.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
Зокрема, йдеться про проєкти із сумою фінансування від 20 млн євро і тривалістю реалізації до 5 років, які втілюються за підтримки так званих "інвест-нянь" та охоплюють сфери переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого збагачення, поводження з відходами, транспорту, логістики, освіти, охорони здоров'я тощо.
Документ передбачає:
* спрощення підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Змінюється підхід до відображення юридичного, соціального, організаційного аспекту реалізації проєкту. Це дозволить зменшити навантаження на ініціаторів та пришвидшити отримання фінансування.
* ініціація інвестиційних проектів через інститути спільного інвестування. Заявниками, які готують такі інвестиційні проєкти, тепер можуть бути інститути спільного інвестування. Така форма фінансування передбачає перерозподіл вкладень інвесторів спеціалізованими фондами. Цей формат привабливий для підприємців, адже дозволяє вигідно спрямувати їхні фінансові потоки.
* пришвидшення розгляду проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. За умови, що кредитний договір вже підписаний, строк оцінки інвестиційних проектів становить 45 днів.
Механізм "інвест-нянь" має дуже важливе значення для відновлення України. Інвестори можуть на вигідних умовах профінансувати такі інфраструктурні проєкти, як будівництво заводів, терміналів, нових освітніх об'єктів, рекреаційних зон тощо.
Держава надає для масштабних проєктів підтримку у вигляді звільнення від сплати окремих податків та зборів, оподаткування нового обладнання ввізним митом, а також забезпечує інвесторів земельними ділянками та необхідною інфраструктурою.
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