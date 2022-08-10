Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін спростив реалізацію проєктів із інвестиціями від 20 мільйонів євро

08:40 10.08.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів підтримав постанову про зменшення нормативно-правового тиску на заявників, які розробляють інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями, а також на інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зокрема, йдеться про проєкти із сумою фінансування від 20 млн євро і тривалістю реалізації до 5 років, які втілюються за підтримки так званих "інвест-нянь" та охоплюють сфери переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого збагачення, поводження з відходами, транспорту, логістики, освіти, охорони здоров'я тощо.

Документ передбачає:

* спрощення підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Змінюється підхід до відображення юридичного, соціального, організаційного аспекту реалізації проєкту. Це дозволить зменшити навантаження на ініціаторів та пришвидшити отримання фінансування.

* ініціація інвестиційних проектів через інститути спільного інвестування. Заявниками, які готують такі інвестиційні проєкти, тепер можуть бути інститути спільного інвестування. Така форма фінансування передбачає перерозподіл вкладень інвесторів спеціалізованими фондами. Цей формат привабливий для підприємців, адже дозволяє вигідно спрямувати їхні фінансові потоки.

* пришвидшення розгляду проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. За умови, що кредитний договір вже підписаний, строк оцінки інвестиційних проектів становить 45 днів.

Механізм "інвест-нянь" має дуже важливе значення для відновлення України. Інвестори можуть на вигідних умовах профінансувати такі інфраструктурні проєкти, як будівництво заводів, терміналів, нових освітніх об'єктів, рекреаційних зон тощо.

Держава надає для масштабних проєктів підтримку у вигляді звільнення від сплати окремих податків та зборів, оподаткування нового обладнання ввізним митом, а також забезпечує інвесторів земельними ділянками та необхідною інфраструктурою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0841
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8357  0,23 0,60 39,7969  0,14 0,35
EUR 39,2523  0,32 0,82 40,5063  0,21 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8000  0,13 0,36 36,9330  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес