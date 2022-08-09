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АНАЛІТИКА

Попри війну експорт ІТ-послуг зріс на 23%

16:24 09.08.2022 |

Економіка

 

Обсяг експорту комп'ютерних послуг за перше півріччя 2022 року становить $3,74 млрд, що на 23% більше ніж за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє IT Ukraine Association із посиланням на дані Національного банку.

"Це майже 110 млрд грн надходжень до економіки України. При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів у першому півріччі склала 32,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, показники експорту за червень свідчать про зниження темпів зростання у порівнянні з двома попередніми воєнними місяцями.

"Вірогідними чинниками таких тенденцій стали зміни валютної політики НБУ в травні, невизначеність термінів запровадження нових процедур щодо можливості бронювання ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у закордонні відрядження", - зазначив він.

Васюк додав, що національна ІТ-індустрія все ще зберігає значний потенціал для зростання. Проте, він наголосив, якщо критично важливі питання не будуть вирішені протягом найближчих тижнів - у наступних звітних періодах вірогідно фіксуватиметься регрес.

Як повідомлялося, під час війни IT-послуги стали єдиною сферою бізнесу, яка зросла у поточному році у порівнянні з 2021. Так, за 5 місяців поточного року частка IT у всьому експорті послуг склала 46% проти 37% роком раніше.

Експорт ІТ-послуг у 2021 році перевищив $6 млрд, галузь принесла країні понад 4% ВВП України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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