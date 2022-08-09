Україна розраховує отримати від цьогорічного експорту зернових щонайменше $20 млрд, - Мінагрополітики

Україна, враховуючи середньостатистичні ціни на світовому продовольчому ринку, очікує на отримання від цьогорічного експорту зернових щонайменше 20 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зауважив, що зерновий коридор, який відучора вже фактично запрацював у двосторонньому напрямку, безпосередньо цьому сприятиме.

"Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України. І ця потреба, і величезний попит дають віру в те, що двосторонній режим буде тільки зростати. Це відбуватиметься не через місяці, а в найближчі тижні", - зазначив Висоцький.

За його словами, три українські порти зможуть обслуговувати від 80 суден на місяць.

"Йдеться про 3-3,5 млн тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал для вирівнювання цін на внутрішньому ринку з умовою покриття собівартості, щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися на осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів", - вважає Висоцький.

Як повідомляли Українськi Новини, за 9 днів роботи" зернового коридору" експортовано 370 тис. тонн агропродукції.