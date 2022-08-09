Фінансові новини
- |
- 09.08.22
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозичення
09:35 09.08.2022 |
Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 40,4 млрд грн перевищують запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
Упродовж повномасштабної війни Росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 40 372,9 млн гривень перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Зокрема, з 24 лютого до 7 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 124 997,2 млн гривень, 1 539,4 млн доларів та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 95 168,9 млн гривень, 908,7 млн доларів та 383,5 млн євро.
Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.
Зокрема:
- у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн гривень;
- у травні - 411,0 млн гривень;
- у червні - 20 997,2 млн гривень;
- у липні - 17 095,7 млн гривень;
- з початку серпня - 9 683,5 млн гривень.
Упродовж минулого тижня дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася.
Загалом упродовж дії військового стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП, що розміщуються на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних).
Натомість дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими у євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).
Станом на 8 серпня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки - первинні дилери.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України.
Він становить:
- 12 880,8 млн гривень (14,9% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
- 172,4 млн доларів (20,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах);
- 138,7 млн євро (49,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 621,8 млн гривень та 2 млн доларів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ТОП-НОВИНИ
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорський покупець російської нафти запропонував платити за її транзит через Україну замість «Транснєфті»
|Кабмін схвалив проєкт закону про інноваційні парки
|Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн
|Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро
|Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»
|Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з «Росатому» програму перепідключення станції до Криму
Бізнес
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara