Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозичення

09:35 09.08.2022 |

Економіка

 

Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 40,4 млрд грн перевищують запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах.

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 40 372,9 млн гривень перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Зокрема, з 24 лютого до 7 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 124 997,2 млн гривень, 1 539,4 млн доларів та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах - 95 168,9 млн гривень, 908,7 млн доларів та 383,5 млн євро.

Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.

Зокрема:

- у квітні від'ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн гривень;

- у травні - 411,0 млн гривень;

- у червні - 20 997,2 млн гривень;

- у липні - 17 095,7 млн гривень;

- з початку серпня - 9 683,5 млн гривень.

Упродовж минулого тижня дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася.

Загалом упродовж дії військового стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП, що розміщуються на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних).

Натомість дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими у євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

Станом на 8 серпня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки - первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України.

Він становить:

- 12 880,8 млн гривень (14,9% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

- 172,4 млн доларів (20,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах);

- 138,7 млн євро (49,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 621,8 млн гривень та 2 млн доларів.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0841
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6058  0,15 0,39 39,6590  0,06 0,15
EUR 38,9348  0,14 0,37 40,2984  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес