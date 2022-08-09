Фінансові новини
- |
- 09.08.22
- |
- 00:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада планує збільшити бюджет на 270 мільярдів для оборони
23:30 08.08.2022 |
У Верховні Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до бюджету на 270 мільярдів грн - в основному передбачається, що додаткові кошти підуть на сектор безпеки й оборони.
Про це йдеться у проєкті закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби:
* Міністерство оборони +241 млрд грн, з яких на оплату праці - 145.3 млрд грн;
* Головне управління розвідки +2.2 млрд грн;
* Служба безпеки України +2.4 млрд грн;
* Управління держохорони +197 млн грн;
* Служба зовнішньої розвідки +139 млн грн;
* Держспецзв'язку +425 млн грн.
Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн.
Такий чином загальні видатки бюджету збільшаться відносно довоєних планів на 1,3 трлн грн до 2,6 трлн грн.
Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Покупець у Лівані відмовився від українського зерна з судна Razoni
|Влада планує збільшити бюджет на 270 мільярдів для оборони
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 12 тисяч земельних угод
|Індекс інвестиційної привабливості України через війну сягнув мінімуму з 2013 року – ЄБА
|Реєстрації ввезених іномарок в Україні в липні впали майже вдвічі до червня
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq