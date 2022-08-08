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АНАЛІТИКА

Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 12 тисяч земельних угод

 

З моменту зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення зареєстрували 112,7 тисячі земельних угод, з яких 11,7 тисячі зареєстровано після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Повідомляється, що заяви щодо отримання доступу до Державного земельного кадастру подали 5587 нотаріусів. Всього заяв - 6281, із них погоджено 5502, відмову отримали 778.

У період повномасштабного вторгнення найактивнішими ринками за регіонами були (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини):

* Кіровоградщина - укладено угод на 2,6 тис. га;
* Полтавщина - укладено угод на 2,5 тис. га;
* Вінниччина - укладено угод на 2,4 тис. га.

Загалом з 24 лютого по 8 серпня 2022 року було укладено 11,7 тисячі угод на площу у 20 412 га., а за останній тиждень - 2689 земельних угод на площу 2 259 га.

Додамо, що ринок продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні запрацював 1 липня 2021 року. Наразі купувати землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарі, а з 2024 року дозвіл отримають й іноземні громадяни.

За матеріалами: Економічна правда
 

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