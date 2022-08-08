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АНАЛІТИКА

Індекс інвестиційної привабливості України через війну сягнув мінімуму з 2013 року – ЄБА

19:16 08.08.2022 |

Економіка

 

Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості України у першій половині 2022 року через повномасштабну війну впав на пів пункта і становив 2,17 балів з 5-ти можливих. Це значення - найнижче з 2013 року.

Про це йдеться у дослідженні Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

В асоціації нагадують, що пів року тому показник індексу становив 2,73 балів.

"Для порівняння, під час активної фази пандемії Covid-19 Індекс знижувався до 2,4 балів, а за часів Євромайдану - до 1,8 балів, що досі є найнижчим значенням за увесь час проведення дослідження. Варто зазначити, що одразу після Революції гідності Індекс показав відчутний стрибок та подальше зростання, тож маємо надію на аналогічну динаміку по завершенню війни", - заявляють в ЄБА.

Наголошується, що оцінка генеральними директорами інвестиційного середовища в Україні очікувано погіршилась.

Так, відсоток СЕО, які вважають його вкрай несприятливим, зріс в десять разів - з 5% до 53% за останні пів року. Ще 34% вважають його скоріше несприятливим. Нейтрально оцінюють поточний інвестклімат 9% директорів, і ще 4% вважають його сприятливим.

Найбільше позитивних оцінок ділового середовища цієї хвилі було отримано від представників юридичного та консультаційного бізнесу, а також підприємств FMCG сфери.
За матеріалами: Економічна правда
 

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