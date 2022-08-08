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Китайське прислів'я
Реєстрації ввезених іномарок в Україні в липні впали майже вдвічі до червня
16:17 08.08.2022 |
Український автопарк у липні поточного року поповнили 45,8 тис. легкових авто, що на 16% менше, ніж у липні минулого року, а також на 46% менше, ніж у червні поточного року (останній місяць пільгового розмитнення).
Згідно з інформацією асоціації "Укравтопром" у тelegram-каналі, левову частку (75%) становили реєстрації авто, старшого за 10 років, 15% - від 6 до 10 років, 10% - до 5 років.
Найбільше уживаних авто у липні було оформлено у Львівській області (14% від загальної кількості), Волинську прописку отримали 11% авто, третій результат у Рівненської області - 8% реєстрацій.
Найчастіше, як і раніше, реєструються автомобілі Volkswagen, зокрема в липні оформлено 2,8 тис. вживаних Volkswagen Passat і 2,7 тис. - Volkswagen Golf. За ними слідують Renault Megane - 2,2 тис. од., Skoda Octavia - 1,7 тис. од., Ford Focus - 1,3 тис. од.
Загалом, за даними "Укравтопрому", у січні-липні на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис. уживаних легкових авто, що майже на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За даними Держмитслужби, наведеними у повідомленні, за весь період дії пільг (квітень-червень-2022) в Україну завезено майже 237 тис. транспортних засобів, зокрема у липні - 9,272 тис. авто, з яких 9,249 тис. - уживані.
Як повідомлялося, первинні реєстрації нових легкових авто у січні-липні становили 21,5 тис. од. - на 63% менше, ніж роком раніше, зокрема в липні оформлено 3,648 тис. авто - на 63% менше, ніж у липні-2021, але на 26% більше за показник червня-2022.
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