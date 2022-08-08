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Підприємці отримали пільгових кредитів з початку повномасштабної війни на 45 мільярдів
15:16 08.08.2022 |
За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%» видано 155 пільгових кредитів на загальну суму 1,59 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом з моменту старту програми суб'єкти підприємництва станом на 8 серпня отримали від уповноважених банків 46 088 кредитів на загальну суму 134,66 млрд грн, з яких 29 457 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 52,3 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у рамках програми укладено 11 266 кредитних договорів на загальну суму 45,04 млрд грн.
Із них 684,31 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 4,2 млрд грн - як антикризові кредити, 3,98 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,65 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 16,48 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.
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