Кабмін ліквідував Раду з питань економічного розвитку України

Кабінет Міністрів ліквідував Раду з питань економічного розвитку України.

Зокрема, згідно з постановою №871 від 5 серпня, уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення Кабміну №265 від 8 квітня 2020 року "Про створення Ради з питань економічного розвитку України".

Як повідомлялося, 8 квітня 2020 року Кабмін створив Раду з питань економічного розвитку як тимчасовий консультативно-дорадчий орган під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

