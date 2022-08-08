Виробник Bayraktar будуватиме завод в Україні. Вже купив земельну ділянку – посол

Турецький виробник безпілотників Bayraktar - компанія Baykar Makina - побудує завод в Україні. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

"Завод будуватиметься. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і направив її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - сказав Боднар.

Турецький виробник безпілотників Bayraktar - компанія Baykar Makina - побудує завод в Україні. Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

"Завод будуватиметься. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду і направив її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - сказав Боднар.

За словами посла, Baykar створив свою українську компанію в Україні. Ця компанія вже придбала земельну ділянку. Компанія розробила проєкт самого заводу та має намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні.

Рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які виготовлятимуть на цьому заводі, стоятимуть компоненти українського виробництва.

"Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічного у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - уточнив Бодар.

Посол додав, що і до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним із драйверів українсько-турецьких відносин.

"Попри війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу, і це також показує, наскільки ми є відповідальним партнером, який не залишає турецьку сторону наодинці зі своїми проблемами насамперед у постачанні тих речей, які потрібні для їхньої оборони", - резюмував Боднар.