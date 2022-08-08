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Мінекономіки оприлюднило методику визначення збитків підприємств внаслідок агресії РФ
13:41 08.08.2022 |
Міністерство економіки України спільно з Фондом державного майна (ФДМ) завершили розробку методики визначення збитків, заподіяних підприємствам внаслідок агресії РФ, проєкт якої оприлюднено для обговорення на сайті міністерства.
Згідно з повідомленням Мінекономіки у фейсбуці, за допомогою методики підприємства, зокрема, зможуть розрахувати розмір реальних збитків своєму нерухомому та рухомому майну, об'єктам незавершеного будівництва, транспортним засобам, товарно-матеріальним запасам тощо, знищеним чи пошкодженим внаслідок бойових дій.
Крім того, можна буде розрахувати втрачену вигоду через неможливість продовження діяльності; розмір видатків, необхідних для відновлення майна та майнових прав, що були зруйновані внаслідок збройної агресії.
Згідно з повідомленням, оцінку здійснюватимуть незалежні експерти на підставі вихідних даних (документів підприємства, в яких містяться характеристики майна), результатів огляду постраждалих об'єктів (або фото-, відеоматеріалів, супутникових знімків), а також на основі даних про ринкову вартість такого майна.
Факт знищення об'єктів внаслідок агресії має бути підтверджено пакетом документів.
За інформацією Мінекономіки, збитки, визначені за методикою, можуть бути використані для відкриття кримінальних проваджень проти агресора, подання постраждалими суб'єктами господарювання заяв на компенсацію, а також для позовів до міжнародних судових інстанцій.
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