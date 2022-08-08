Оренда держмайна: за перше півріччя уклали договорів майже на 4 мільйони

Фонд державного майна у першому півріччі забезпечив укладання договорів оренди державного нерухомого майна на 3,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

За даними Фонду, у першому півріччі було припинено дію договорів про оренду державного нерухомого майна на суму 3,8 млн гривень. Водночас нові договори сягнули 3,9 млн гривень.

«Зберегти привабливість оренди державного майна вдалось, у тому числі, завдяки урядовій постанові. Вона спростила та пришвидшила процедури оренди та надала пільгові умови для орендарів на період воєнного стану», - зазначила в.о. голови ФДМУ Ольга Батова.

У ФДМУ нагадали, що до кінця поточного року повністю звільняються від орендної плати об'єкти, розташовані в зонах бойових дій. В областях, які постраждали від війни, орендарів держмайна звільнили від оплати оренди до 30 вересня. А до 30 травня за оренду не сплачували в регіонах, де існувала загроза бойових дій.

Крім того, пільги отримали релоковані підприємства. Бізнесу, який перевозить свої потужності у безпечні регіони, надали можливість сплачувати 1 грн за 1 м² впродовж перших шести місяців оренди держмайна.

Як повідомлялось, у червні Верховна Рада ухвалила закон щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави (№7451).

Документ створює умови для прискорення приватизаційних процесів в Україні, спрощує здійснювані заходи з підготовки до приватизації та продажу державного/комунального майна як у період запровадження воєнного стану, так і в мирний час.

Він також унеможливлює приватизацію об'єктів великої приватизації в період дії воєнного стану та пришвидшує отримання та переоформлення дозвільних документів та ліцензій для власників приватизованих об'єктів.