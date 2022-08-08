Клуб експертів проаналізував основні макроекономічні показники України та інших країн

У своєму новому відео YouTube-канал "Клуб експертів" розглянув макроекономічну ситуацію, що склалася в Україні на 6-й місяць війни, а також проаналізувала липневу доповідь МВФ про перспективи світової економіки у 2022-му та 2023 роках.

Як ми вже писали раніше, державні органи України тимчасово призупинили публікацію більшості статистичної інформації на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з моменту його завершення. Винятком є публікація даних про індекс цін споживачів, окремої інформації щодо показників зовнішньої торгівлі товарами та ін.

Так, із опублікованих Держцентром зайнятості даних випливає, що кількість зареєстрованих безробітних в Україні перебуває приблизно на рівні минулого року, при цьому різко скоротилася кількість доступних вакансій.

Це, за словами засновника Клубу експертів Максима Уракіна, спричинило те, що зараз на одне вакантне місце претендує близько 12-13 безробітних.

"Оцінка рівня безробіття Нацбанком на другий кварта 2022 року становить 35% за методологією Міжнародної організації праці", - додав він.

На думку Уракіна, прогноз зростання ВВП України в 2023-2024 році, опублікований Нацбанком, заснований насамперед на очікуваннях збільшення міжнародної підтримки нашої держави та реалізації програм відновлення інфраструктури, що постраждала від війни.

Щодо ситуації у світовій економіці Клубом експертів було проаналізовано доповідь Міжнародного валютного фонду, опубліковану у липні. Зокрема, відзначається можлива рецесія економіки США. скорочення темпів зростання ВВП Китаю та Індії, а також погіршення ситуації у зоні євро, спровоковане зростанням цін на енергоносії.

Про це та багато іншого дивіться у новому ролику на YouTube-каналі "Клуб експертів" за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=bWUqp864nAk&t

