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Джиммі Дін
Ще 20 суден із зерном готові вийти з Одеси – посол
08:03 08.08.2022 |
Після суховантажа Razoni з кукурудзою, який перший вирушив з України так званим «зерновим коридором», з Одеси готові вийти ще 20 суден.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ.
"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси", - йдеться у повідомленні.
Посол додав, що Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи.
"Разом з тим, судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану. Україна підтримує Ліван!" - додав він.
Як повідомлялося, 1 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Прибуття суховантажа в порт Тріполі (Ліван) було заплановано на 7 серпня.\
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