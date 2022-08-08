Ще 20 суден із зерном готові вийти з Одеси – посол

Після суховантажа Razoni з кукурудзою, який перший вирушив з України так званим «зерновим коридором», з Одеси готові вийти ще 20 суден.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині. За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси", - йдеться у повідомленні.

Посол додав, що Україна робить всі спроби, щоб врятувати країни Близького Сходу та Африки від продовольчої кризи.

"Разом з тим, судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану. Україна підтримує Ліван!" - додав він.

Як повідомлялося, 1 серпня, вперше від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, з Одеського порту вийшло судно з українським продовольством. На його борту понад 26 тис. тонн кукурудзи. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі, Ліван. Прибуття суховантажа в порт Тріполі (Ліван) було заплановано на 7 серпня.\