З українських портів вийшло ще чотири судна з продовольством

З портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством - 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінінфраструктури у Фейсбуці.

Зазначається, що з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським продовольством - 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. На борту 4 балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND майже 170 тис. тонн агропродукції.

«Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт «Південний». Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць», - наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зазначається, що судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Як повідомлялося, Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю, 7 серпня, для чотирьох суден з продовольством. Зокрема, суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи, судно MV STAR HELENA транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна, а судно MV Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії.