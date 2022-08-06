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Уряд дозволив ФОПам отримувати гранти за проєктом «єРобота»
23:53 05.08.2022 |
Уряд вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проєкту «єРобота» і дозволив фізичним особам - підприємцям отримати гранти за цією програмою.
Про це під час засідання Кабінету Міністрів 5 серпня розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
«Ми продовжуємо спілкуватися з бізнесом, аби програма дійсно масштабно запрацювала», - наголосив очільник уряду.
Крім того, розмір гранту відтепер буде прив'язаний до необхідності створення певної кількості робочих місць. Зміни також торкнулися програми мікрогрантів для малих фермерських господарств.
«Розширюємо напрямки, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов'язаних із виробництвом», - додав Шмигаль.
За словами Прем'єр-міністра, на отримання грантів для створення або розширення наявних підприємств у межах проєкту «єРобота» вже надійшло 6,5 тис. заявок.
«6 тисяч заявок надійшло на мікрогранти до 250 тисяч гривень. 100 заявок - за програмою створення нових теплиць і нових садів. Більше 400 заявок - за програмою створення нових переробних підприємств. Усе це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць», - зазначив він.
Шмигаль підкреслив, що така кількість заявок за перший місяць роботи програми демонструє, що люди зацікавлені створювати власний бізнес в Україні.
«Держава в цьому допоможе, адже приватний сектор - це основа сильної та стійкої економіки», - зауважив прем'єр.
Як повідомляв Укрінформ, у рамках проєкту «єРобота» уряд запровадив програму безповоротних грантів для аграріїв. Програми будуть спрямовані, зокрема, на закладки садів і спорудження теплиць.
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