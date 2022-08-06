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На відправлення з українських портів очікує 13 суден
23:45 05.08.2022 |
На відправлення з українських морських портів очікує 13 суден з агропродукцією.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Мінінфраструктури у Фейсбуці.
"На сьогодні ще 13 суден чекають на відправлення з наших портів. Розраховуємо, що за допомогою гарантів Ініціативи найближчим часом зможемо експортувати 3 та більше мільйонів тонн агропродукції з портів «Одеса», «Чорноморськ», «Південний» на місяць", - сказав міністр.
Кубраков зазначив, що 6 серпня - вперше з 24 лютого - очікується прибуття в порт «Чорноморськ» судна під завантаження аграрною продукцією, його кінцевий пункт призначення - турецький порт «Іскендерун».
"Судно Fulmar S - це перше з моменту повномасштабного вторгнення росії судно, яке заходить в наш порт під завантаження. Гаранти домовленостей - Туреччини та ООН - підтвердили можливість заходу судна в порт Чорноморська", - зазначив очільник Мінінфраструктури.
За словами міністра, Україна готова забезпечувати здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць.
Як повідомлялося, 22 липня в Стамбулі на пропозицію Організації Об'єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».
В межах реалізації домовленостей з вантажем української кукурудзи уже було відправлено 4 судна: Razoni, Navi Star, Rojen і Polarnet. Вони перевозять понад 80 тис. тонн кукурудзи.
Прибуття першого судна Razoni в кінцевий пункт призначення - порт Триполі в Лівані - очікується 7 серпня.
Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня зранку з портів Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям. На борту балкерів Navi star, Rojen та Polarnet 57 тисяч тонн кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.
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