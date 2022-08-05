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АНАЛІТИКА

Україна отримала грант в 1 мільйон євро від Албанії

 

До державного бюджету України 4 серпня надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Міністерство фінансів України у співпраці з Посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби України", - йдеться у повідомленні.

"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України.

Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України, пояснили в Мінфіні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Албанія
 

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