Україна отримала грант в 1 мільйон євро від Албанії

До державного бюджету України 4 серпня надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Міністерство фінансів України у співпраці з Посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби України", - йдеться у повідомленні.

"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України.

Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України, пояснили в Мінфіні.