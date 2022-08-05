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Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать Російській державі, - Шмигаль
17:29 05.08.2022 |
Кабінет Міністрів України затвердив проєкт указу президента про конфіскацію 903 об'єктів, які належать Російській державі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підмінюємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання правовим способом. Конфісковані активи конвертуються у кошти, спрямовані на нашу оборону та відновлення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.
За словами прем'єра, уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні.
Зокрема, Кабмін затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать Російській державі.
За його словами, 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно.
"Перелік об'єктів сформований: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія - це майно, яке належить Російській державі, друга категорія - це активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя категорія - це активи російських банків", - додав він.
Прем'єр наголосив, що сьогоднішнє рішення є першим кроком, а далі має відбуватися конфіскація активів Росії на заході.
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