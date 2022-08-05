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АНАЛІТИКА

Обсяг розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку у липні зріс на 7,7%, кількість - на 5,9%

16:39 05.08.2022 |

Економіка

 

Обсяг розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів державного ПриватБанку (Київ) у липні зріс на 7,7% - до 48,4 млрд, кількість - на 5,9%, до 199 млн, повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

"Те, що в липні українці на 10 млн покупок більше сплатили банківськими картками, це результат стабільної роботи мережі еквайрингу банку. Головне, що малий бізнес продовжує відновлювати свою роботу: 56% усього обігу безготівкових оплат у мережі банку - це невеликі магазини по всій країні, частка обігу в яких щомісяця зростає", - сказав керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів банку Євген Заграєв.

Зазначається, що в липні обсяг оплати картками підприємств малого бізнесу зріс на 10,8% - до 27,1 млрд грн, а у великих національних торгових мережах - на 11,6%, до 21,3 млрд грн.

За повідомленням, загалом сьогодні у мережі банку працюють 203 тис. POS-терміналів, що на 6,7 тис. більше, ніж місяцем раніше.

Згідно зі статистикою, оплата картками у продовольчих магазинах зросла на 9,7% - до 24 млрд грн, у кафе та ресторанах - на 19%, до 3,4 млрд грн, в аптеках - на 14,5%, до 2,7 млрд грн, у магазинах електроніки та побутової техніки - на 16%, до 3,2 млрд грн, а розрахунках за пальне - на 12,1%, до 2,3 млрд грн.

Загалом 49% безготівкових витрат українців спрямовано на купівлю продуктів харчування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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