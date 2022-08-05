Канада дає Україні $6 млн на зміцнення ядерної безпеки

Україна отримає $6 млн доларів від Канади на проєкти, які передбачають зміцнення ядерної безпеки, повідомляє Постійне представництво Канади в ООН у Twitter.

У заяві зазначається, що Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення Росії в Україну, зокрема російську агресію на ядерних об'єктах або поблизу них.

"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об'єктах, $5 млн - Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що продовження окупації Запорізької АЕС ставить під загрозу населення всього світу.

"Тривала дестабілізація з боку російських військ не тільки збільшує ризик аварії або ненавмисного пошкодження, але й збільшує можливість перенаправлення ядерного матеріалу", - наголосили у представництві.