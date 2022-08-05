Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада дає Україні $6 млн на зміцнення ядерної безпеки

 

Україна отримає $6 млн доларів від Канади на проєкти, які передбачають зміцнення ядерної безпеки, повідомляє Постійне представництво Канади в ООН у Twitter.

У заяві зазначається, що Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення Росії в Україну, зокрема російську агресію на ядерних об'єктах або поблизу них.

"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об'єктах, $5 млн - Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що продовження окупації Запорізької АЕС ставить під загрозу населення всього світу.

"Тривала дестабілізація з боку російських військ не тільки збільшує ризик аварії або ненавмисного пошкодження, але й збільшує можливість перенаправлення ядерного матеріалу", - наголосили у представництві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2104
  0,0384
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0247  1,15 2,94 39,3611  0,78 1,94
EUR 38,3653  1,20 3,03 39,8337  1,08 2,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес