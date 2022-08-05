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Канада дає Україні $6 млн на зміцнення ядерної безпеки
12:00 05.08.2022 |
Україна отримає $6 млн доларів від Канади на проєкти, які передбачають зміцнення ядерної безпеки, повідомляє Постійне представництво Канади в ООН у Twitter.
У заяві зазначається, що Канада продовжує засуджувати невиправдане вторгнення Росії в Україну, зокрема російську агресію на ядерних об'єктах або поблизу них.
"Щоб допомогти підвищити ядерну безпеку в Україні, Канада виділила $1 млн МАГАТЕ для зміцнення безпеки та захисту на українських ядерних об'єктах, $5 млн - Держдепу США для допомоги Україні виявити та реагувати на незаконні ядерні транспортування на її території", - йдеться у заяві.
У відомстві наголосили, що продовження окупації Запорізької АЕС ставить під загрозу населення всього світу.
"Тривала дестабілізація з боку російських військ не тільки збільшує ризик аварії або ненавмисного пошкодження, але й збільшує можливість перенаправлення ядерного матеріалу", - наголосили у представництві.
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