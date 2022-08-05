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На дорогах України відновили роботу 28 комплексів вагового контролю: перелік автошляхів
09:16 05.08.2022 |
В Україні з 1 серпня відновили роботу 28 комплексів вагового контролю на трасах у 14 областях, повідомляє у Facebook Укртрансбезпека.
З початком війни робота комплексів вагового контролю була припинена, а доступ до баз даних закритий.
Станом на 1 серпня в штатному режимі працює 28 постів на автошляхах:
М-19 (Волинська область)
М-21, М-30 (Вінницька область)
М-30 (Дніпропетровська область)
М-21 (Житомирська область)
М-25 (Закарпатська область);
Н-08 (Запорізька область)
Н-10 (Івано-Франківська область)
М-30, Н-23 (Кіровоградська область)
М-06, М-03, М-05 (Київська область)
Н-09 (Львівська область)
М-03, М-22; Н-31, Р-60 (Полтавська область)
Н-25 (Рівненська область)
Н-03, М-30, Н-25 (Хмельницька область)
Н-01 (Черкаська область)
У серпні кількість активних вагових комплексів має збільшитися до 35-38 одиниць.
"Внаслідок бойових дій пошкоджено три комплекси, ще 14 знаходяться в зоні бойових дій, на тимчасово окупованій території залишилося шість постів", - зазначили в Укртрансбезпеці.
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