Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гетманцев хоче створити ще один держорган для реалізації Плану відновлення
08:50 05.08.2022 |
План відновлення України вже почав виконуватися, ухвалено кілька законів, однак для кращої координації заплановано створити спеціальне державне Агентство розвитку, повідомив секретар Національної ради з відновлення Данило Гетманцев.
"Це буде такий собі виконавчий орган у структурі органів, що має наскрізну функцію - відновлення країни... Уряд схиляється до того, що це буде держустанова за прикладом InvestUkraine", - сказав він на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією в четвер.
Гетьманцев пояснив, що Нацрада з відновлення доопрацьовує проєкт Плану, але не може давати доручення органам влади та слідкувати за їх виконанням. Тому запропоновано створити Агентство, яке буде виконавчим органом, зможе координувати роботу міністерств, підтримувати контакт з іноземними партнерами, пропонувати зміни до плану та вирішувати багато інших питань.
Коментуючи критику, що цю функцію могло б виконувати Мінекономіки і чи варто збільшувати кількість держорганів, секретар Нацради наголосив, що "відновлення країни передбачає не лише економіку, до нього належать культура, освіта, медицина, безпека".
Відповідаючи на запитання щодо дати остаточного затвердження Плану відновлення, Гетманцев зазначив, що "ми не знаємо, де опиниться фронт, це основний ризик, і під нього ми коригуватимемо дії та документ".
"Тому його не можна затвердити раз і назавжди", - пояснив він.
Секретар Нацради нагадав, що перша частина плану - це те, що можна і потрібно робити зараз, і цю роботу розпочато, зокрема, шляхом ухвалення парламентом необхідних законів.
"Дві стратегічні рамки - постійна загроза війни та інтеграція в ЄС, ми відштовхуємося від них", - наголосив Гетманцев.
Як повідомлялося, попередньо витрати на реалізацію розрахованого на 10 років Плану відновлення оцінюються приблизно $750 млрд. Він передбачає близько 850 проєктів. Масштаби плану передбачають тісне співробітництво між державою, бізнесом та міжнародним співтовариством.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Імпорт пального в липні виріс на 20%
|Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л
|Автогаз подешевшав одразу на 1,5% до 28,16 гривні за літр
|Канада дає Україні $6 млн на зміцнення ядерної безпеки
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.08.22
Бізнес
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними