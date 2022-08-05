Гетманцев хоче створити ще один держорган для реалізації Плану відновлення

План відновлення України вже почав виконуватися, ухвалено кілька законів, однак для кращої координації заплановано створити спеціальне державне Агентство розвитку, повідомив секретар Національної ради з відновлення Данило Гетманцев.

"Це буде такий собі виконавчий орган у структурі органів, що має наскрізну функцію - відновлення країни... Уряд схиляється до того, що це буде держустанова за прикладом InvestUkraine", - сказав він на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією в четвер.

Гетьманцев пояснив, що Нацрада з відновлення доопрацьовує проєкт Плану, але не може давати доручення органам влади та слідкувати за їх виконанням. Тому запропоновано створити Агентство, яке буде виконавчим органом, зможе координувати роботу міністерств, підтримувати контакт з іноземними партнерами, пропонувати зміни до плану та вирішувати багато інших питань.

Коментуючи критику, що цю функцію могло б виконувати Мінекономіки і чи варто збільшувати кількість держорганів, секретар Нацради наголосив, що "відновлення країни передбачає не лише економіку, до нього належать культура, освіта, медицина, безпека".

Відповідаючи на запитання щодо дати остаточного затвердження Плану відновлення, Гетманцев зазначив, що "ми не знаємо, де опиниться фронт, це основний ризик, і під нього ми коригуватимемо дії та документ".

"Тому його не можна затвердити раз і назавжди", - пояснив він.

Секретар Нацради нагадав, що перша частина плану - це те, що можна і потрібно робити зараз, і цю роботу розпочато, зокрема, шляхом ухвалення парламентом необхідних законів.

"Дві стратегічні рамки - постійна загроза війни та інтеграція в ЄС, ми відштовхуємося від них", - наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, попередньо витрати на реалізацію розрахованого на 10 років Плану відновлення оцінюються приблизно $750 млрд. Він передбачає близько 850 проєктів. Масштаби плану передбачають тісне співробітництво між державою, бізнесом та міжнародним співтовариством.