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Українцям, які працюють на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується, – Мінсоцполітики

18:01 04.08.2022 |

Економіка

 

Людям, які працюють на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, страховий стаж не нараховуватиметься.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Поки вони не сплачують ЄСВ, їхній страховий стаж не буде зараховуватися ні в якому вигляді", - відповіла Жолнович на питання, як бути зі страховим стажем тих, хто працює на тимчасово окупованих територіях, зокрема і тих, хто під окупацією уже вісім років.

Також Жолнович розповіла, що з 2014 року на окупованих територіях перебувало 1,28 млн пенсіонерів, із них 1,16 млн перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію і підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталося, і даних про них наразі немає.

"З урахуванням нових окупованих територій, таких пенсіонерів близько 3 млн", - додала вона.

За її словами, всім їм за замовчуванням нараховуються пенсійні виплати.

"Якщо є інформація про смерть людини, то, очевидно, що пенсійний фонд припиняє виплати. І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а руху коштів по банку немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, бо ми не знаємо, чи та людина не може зняти ці гроші, чи справді з нею уже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж презюмуємо, що люди живі", - підкреслила міністерка.

За словами Жолнович, якщо по завершенню шестимісячного терміну, на який було призупинено нарахування пенсійних виплат, людина дасть про себе знати, їй все буде донараховано.

"Подає заяву, дає ознаки життя, і все донараховується. Я дуже сильно сподіваюся, що це не буде роки. Ми бачимо активні бойові дії, активні контрнаступи, ми будемо звільняти село за селом", - зазначила Жолнович.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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