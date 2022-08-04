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За липень військові отримають 70 мільярдів – понад половину річного бюджету Міноборони

17:53 04.08.2022 |

Економіка

 

За липень грошові виплати військовим зростуть на 15% і складуть біля 70 млрд грн.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"За липень у порівнянні з червнем ми очікуємо зростання загального об'єму виплат - десь близько на 15%. Сумарно вони очікуються на рівні близько 70 млрд грн", - сказала Маляр.

Урядовець нагадала, що минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд грн, а зараз за місяць лише на грошове забезпечення спрямовується 63 млрд - в червні, а за липень - 70 млрд грн.

Маляр також поінформувала, що виплати військовим за червень у липні відбулися планово, попри всі проблеми в економіці, які спричинені повномасштабним вторгненням.

Утім, за її словами, менш як 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.

"Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які треба було організувати так, що не було збоїв по жодному напрямку. І станом на сьогодні, з технічних причин затрималося менш як 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть", - наголосила заступниця міністра.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні найближчим часом з'явиться капеланська служба ЗСУ.
За матеріалами: Укрінформ
 

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