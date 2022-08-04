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На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів
17:09 04.08.2022 |
На початку липня в Україні зафіксовано новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за часи повномасштабної війни - 5223 бізнеси.
Про це йдеться в даних Опендатабот.
Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабних вторгненням РФ.
У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів - 4858 бізнесів, а також 648 компаній.
Крім того, у розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, хоча кількість закладів громадського харчування, що працюють, у липні змінилась несуттєво - з 74% до 76% показників до вторгнення РФ, їхні обіги дещо зросли: з 82% до 88%.
Зростають і обсяги онлайн-замовлень: в останній тиждень липня їхня кількість вперше зрівнялась з показниками до розгортання великої війни.
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