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АНАЛІТИКА

На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів

17:09 04.08.2022 |

Економіка

 

На початку липня в Україні зафіксовано новий рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за часи повномасштабної війни - 5223 бізнеси.

Про це йдеться в даних Опендатабот.

Це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабних вторгненням РФ.

У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів - 4858 бізнесів, а також 648 компаній.

На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів

 

Крім того, у розрізі бізнесу, за даними української компанії з автоматизації закладів Poster, хоча кількість закладів громадського харчування, що працюють, у липні змінилась несуттєво - з 74% до 76% показників до вторгнення РФ, їхні обіги дещо зросли: з 82% до 88%.

На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів

 

Зростають і обсяги онлайн-замовлень: в останній тиждень липня їхня кількість вперше зрівнялась з показниками до розгортання великої війни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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