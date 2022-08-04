Реальний прожитковий мінімум становить майже 6,5 тисячі гривень — Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн.

"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, - менший за реальний", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, уряд зараз працює над наповненням бюджету, щоб здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму у грудні, оскільки його вже забюджетовано.

Щодо традиційного інфляційного підвищення прожиткового мінімуму наступного року Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики рахуватиме прожитковий мінімум з огляду на поточну інфляцію та подаватиме Міністерству фінансів.

"Але ми лише частина бюджету, ми не заробляємо цих грошей, тому я не знаю, які будуть планові надходження і що буде виведено з урахуванням спроможностей", - констатувала вона.

Щодо можливих планів суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, щоб наблизити його до фактичного, міністр заявила, що наразі влада не планує кардинально переглядати ті стандарти, які закладено в нинішньому бюджеті.

"Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби", - додала Жолнович.

Також, за її словами, в майбутньому необхідно провести реформу системи прожиткового мінімуму, відв'язавши її від низки нехарактерних виплат.

"Нам точно потрібно відв'язати наявний прожитковий мінімум від того, що на нього навісили, наприклад штрафи, платежі різних ліцензій, пенсії суддів і деяких спеціальних органів. Це все сильно впливає на бюджетний баланс... Тому є зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти, які передбачають, що прожитковий мінімум має стосуватися соціальних гарантій, тільки виплат і допомоги й не повинен бути величиною, яка впливає на якісь інші видатки", - заявила міністр.

Як повідомлялося, у держбюджеті передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб) поточного року з липня становить 2 600 грн, а у грудні має підвищитися до 2 684 грн.