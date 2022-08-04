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Ринок нових автобусів в Україні в липні скоротився у 8,2 раза до липня-2021
15:54 04.08.2022 |
Первинні реєстрації нових автобусів (включно з мікроавтобусами) у липні поточного року становили лише 47 од., що у 8,2 раза менше, ніж за той самий місяць минулого року, свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
Порівняно з червнем-2022, коли було зареєстровано 32 автобуси, попит на цю техніку зріс майже на 47%.
Як повідомлялося, у червні реєстрації нових автобусів скоротилися в 11 разів до червня минулого року та майже втричі до травня поточного.
Згідно з оприлюдненою статистикою, лідером цього ринку у липні став Ford - 32 автобуси проти 68 у липні-2021 (у червні поточного року не реєструвалися).
Другу сходинку змогла посісти вітчизняна марка Ataman (виробництва заводу "Черкаський автобус") із сімома машинами проти трьох у червні та 22 од. у липні-2021.
Інші автобуси українського виробництва у липні не реєструвалися. Як повідомлялося, завод корпорації "Еталон" у Чернігові зазнав руйнувань і не працює, "Богдан Моторс" визнано банкрутом, "УкрАВТО" не розголошує ситуацію на своїх заводах.
На третьому рядку рейтингу липня поточного року розташувалися автобуси Volkswagen - також сім машин проти 92 од. роком раніше.
Далі розташувалися турецькі Оtokar - п'ять автобусів (як і у червні-2022), а у липні минулого року їх ще не було на ринку.
Автобусів Hyundai зареєстровано 3 од. проти 8 у попередньому році, Mercedes-Benz - три, а лідер минулого липня Citroen реалізував лише 2 автобуси проти 130.
Як повідомлялося, у липні минулого року попит на нові автобуси продемонстрував рекордний стрибок порівняно з липнем-2020, збільшившись у 3,8 раза, до 384 од.
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