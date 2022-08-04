Шмигаль анонсував з 1 вересня масовий запуск приватизації

Із 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

«Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким», - зазначив очільник уряду.

Водночас, за словами Прем'єр-міністра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

«Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу», - наголосив Шмигаль.

Зазначається, що приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Як повідомлялося, процедури з приватизації в Україні тепер триватимуть 25 днів замість 100, а відповідні документи можна буде підписати в електронному вигляді.

28 липня Верховна Рада ухвалила закон, який розроблено з метою пришвидшення приватизаційних процесів в період запровадження воєнного стану. Крім того, Верховна Рада виключила ряд державних підприємств з переліку заборонених до приватизації.