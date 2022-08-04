Резидентами Дія.City стали понад 300 компаній

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу Дія.City приєдналось понад 300 резидентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомови віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

Він додав, що до Дія.City приєдналися: світовий гігант IT-аутсорсу Ciklum, відомий розробник AI-рішення для аналізу даних DataRobot, стартап Reply, який створив платформу для автоматизації роботи бізнесу, та міжнародна продуктова компанія Govitall, що створює освітні продукти.

Крім цього, резидентом Дія.City став український стартап, що зробив електронну медичну систему Helsi.me, якою щоденно користуються тисячі українців.

Як повідомляв Укрінформ, резиденти Дія.City за період із лютого по квітень цього року сплатили до державного бюджету 1,3 млрд грн.