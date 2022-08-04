Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Медіахолдинги, комунікаційна і маркетингова платформи започаткували програму підтримки бізнесу

10:08 04.08.2022 |

Економіка

 

Комунікаційна платформа "Медіахаб" спільно з агенцією інтернет-маркетингу Inprime та найбільшими медійними холдингами України розпочинають програму підтримки малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів.

Керуючий партнер Медіахаб Роман Пересунько наголосив, що навіть під час війни мають сплачуватися податки і зростати бізнес-активність. Тож нинішня ініціатива має на меті активізувати цей процес.

Своєю чергою керівник агенції Inprime Андрій Камчаткін висловив сподівання, що проєкт допоможе стимулювати швидкий розвиток бізнесу.

До проєкту приєдналися радіохолдинги TAVR Media, "Об'єднана радіогрупа", Радіо "Люкс" і Українське радіо, а також найбільші гравці на ринку зовнішньої реклами - Bigmedia, Octagon Outdoor та Perekhid Outdoor.

Генеральний директор Perekhid Outdoor Андрій Безпалий відзначив, що після повної зупинки рекламних активностей в березні та квітні активність клієнтів улітку поступово відновлюється.

Натомість комерційний директор TAVR Media Володимир Педорич висловив переконання, що для бізнесу зараз важлива комунікація, адже "ті бренди, які продовжують говорити про себе під час кризи, краще запам'ятовуються".

Рекламна допомога включає в себе радіо-, зовнішню та діджитал-рекламу, публікації в медіа та у блогерів із суттєвими знижками. Зокрема, йдеться про розміщення реклами на 14 найпопулярніших радіостанціях та на більш як 30 000 носіях зовнішньої реклами зі знижкою до 95%, мінус 30% на публікації у ЗМІ та блогерів та мінус 50% на діджитал.

Ті, хто бажають стати учасником програми "Рекламна допомога для українського бізнесу", мають надіслати заповнену анкету.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2104
  0,0384
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0247  1,15 2,94 39,3611  0,78 1,94
EUR 38,3653  1,20 3,03 39,8337  1,08 2,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес