Фінансові новини
- |
- 04.08.22
- |
- 20:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Медіахолдинги, комунікаційна і маркетингова платформи започаткували програму підтримки бізнесу
10:08 04.08.2022 |
Комунікаційна платформа "Медіахаб" спільно з агенцією інтернет-маркетингу Inprime та найбільшими медійними холдингами України розпочинають програму підтримки малого та середнього бізнесу.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів.
Керуючий партнер Медіахаб Роман Пересунько наголосив, що навіть під час війни мають сплачуватися податки і зростати бізнес-активність. Тож нинішня ініціатива має на меті активізувати цей процес.
Своєю чергою керівник агенції Inprime Андрій Камчаткін висловив сподівання, що проєкт допоможе стимулювати швидкий розвиток бізнесу.
До проєкту приєдналися радіохолдинги TAVR Media, "Об'єднана радіогрупа", Радіо "Люкс" і Українське радіо, а також найбільші гравці на ринку зовнішньої реклами - Bigmedia, Octagon Outdoor та Perekhid Outdoor.
Генеральний директор Perekhid Outdoor Андрій Безпалий відзначив, що після повної зупинки рекламних активностей в березні та квітні активність клієнтів улітку поступово відновлюється.
Натомість комерційний директор TAVR Media Володимир Педорич висловив переконання, що для бізнесу зараз важлива комунікація, адже "ті бренди, які продовжують говорити про себе під час кризи, краще запам'ятовуються".
Рекламна допомога включає в себе радіо-, зовнішню та діджитал-рекламу, публікації в медіа та у блогерів із суттєвими знижками. Зокрема, йдеться про розміщення реклами на 14 найпопулярніших радіостанціях та на більш як 30 000 носіях зовнішньої реклами зі знижкою до 95%, мінус 30% на публікації у ЗМІ та блогерів та мінус 50% на діджитал.
Ті, хто бажають стати учасником програми "Рекламна допомога для українського бізнесу", мають надіслати заповнену анкету.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
|Мінфін пропонує переглянути податкові пільги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українцям, які працюють на захоплених територіях, страховий стаж не зараховується, – Мінсоцполітики
|Кількість імпортерів пального в Україну продовжує рости
|За липень військові отримають 70 мільярдів – понад половину річного бюджету Міноборони
|На початку липня зареєстрували рекордну за воєнний час кількість ФОПів
|ЄС планує до вересня виділити Україні 8 млрд євро допомоги
|Ціни на нафту 4 серпня торгуються різноспрямовано
Бізнес
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м