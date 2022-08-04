Медіахолдинги, комунікаційна і маркетингова платформи започаткували програму підтримки бізнесу

Комунікаційна платформа "Медіахаб" спільно з агенцією інтернет-маркетингу Inprime та найбільшими медійними холдингами України розпочинають програму підтримки малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на організаторів.

Керуючий партнер Медіахаб Роман Пересунько наголосив, що навіть під час війни мають сплачуватися податки і зростати бізнес-активність. Тож нинішня ініціатива має на меті активізувати цей процес.

Своєю чергою керівник агенції Inprime Андрій Камчаткін висловив сподівання, що проєкт допоможе стимулювати швидкий розвиток бізнесу.

До проєкту приєдналися радіохолдинги TAVR Media, "Об'єднана радіогрупа", Радіо "Люкс" і Українське радіо, а також найбільші гравці на ринку зовнішньої реклами - Bigmedia, Octagon Outdoor та Perekhid Outdoor.

Генеральний директор Perekhid Outdoor Андрій Безпалий відзначив, що після повної зупинки рекламних активностей в березні та квітні активність клієнтів улітку поступово відновлюється.

Натомість комерційний директор TAVR Media Володимир Педорич висловив переконання, що для бізнесу зараз важлива комунікація, адже "ті бренди, які продовжують говорити про себе під час кризи, краще запам'ятовуються".

Рекламна допомога включає в себе радіо-, зовнішню та діджитал-рекламу, публікації в медіа та у блогерів із суттєвими знижками. Зокрема, йдеться про розміщення реклами на 14 найпопулярніших радіостанціях та на більш як 30 000 носіях зовнішньої реклами зі знижкою до 95%, мінус 30% на публікації у ЗМІ та блогерів та мінус 50% на діджитал.

Ті, хто бажають стати учасником програми "Рекламна допомога для українського бізнесу", мають надіслати заповнену анкету.