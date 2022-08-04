На Волині презентували проєкт «Українське меблеве економічне диво»

У Волинський ОВА презентували національний проєкт «Українське меблеве економічне диво», завдяки якому Україна може стати потужним європейським виробником меблів та наростити експорт продукції до 14 млрд доларів на рік.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОВА, передає Укрінформ.

«Україна має шанс увійти до когорти найбільших європейських виробників меблів та збільшити прибуток від експорту товарів до 14 млрд доларів. Амбітні плани вдасться реалізувати завдяки національному проєкту розвитку лісової, деревообробної та меблевої галузі «Українське меблеве економічне диво», який сьогодні презентували у Волинській ОВА. Даний проєкт включений до Національного плану відновлення України», - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що українська меблева галузь до війни була одним з найбільш перспективних секторів економіки, який щороку демонстрував значні темпи приросту виробництва та експорту готової продукції. У деревообробній та меблевій галузях країни на сотнях підприємств працюють понад 100 тисяч українців. У 2021 році експорт українських меблів становив 1,05 млрд доларів.

Повномасштабна війна внесла свої корективи: зупинені виробничі потужності, порушено логістику, зірвано більшість міжнародних контрактів.

За умов державної підтримки, за розрахунками авторів національного проєкту, деревообробна та меблева галузі можуть забезпечити збільшення експорту від 750 млн доларів на рік до 14,8 млрд. Відтак, галузі зможуть суттєво розвинутися в повоєнний час і стати стратегічними для відродження всієї України.

Учасники зустрічі переконані, що Волинь стане одним із активних учасників національного проєкту. Це дасть змогу збільшити економічний потенціал не лише регіону, а й усієї країни шляхом відкриття нових меблевих фабрик та створення робочих місць.

До обговорення національного проєкту долучилися представники обласної військової адміністрації, народні депутати та фахівці галузі.

Як повідомляв Укрінформ, у меблеву галузь України до 2030 року планується залучити 1 млрд євро інвестицій, що дасть змогу створити 10 тис. робочих місць із конкурентною зарплатою.