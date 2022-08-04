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До початку опалювального сезону кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест
08:58 04.08.2022 |
До початку осінньо-зимового періоду 2022/23 року кожен український регіон та місто повинні зробити стрес-тест, аби перевірити готовність до опалювального сезону.
Про це сказав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.
«Кожен регіон та місто мають зробити стрес-тест. Необхідно перевірити, як працюватиме місто, коли зникає теплопостачання: як облаштовані пункти обігріву, чи готове резервне обладнання, чи наявні плани швидкого реагування, чи витримають мережі перехід на електричне опалення. Міста мають заготувати запаси твердого палива та альтернативного палива для упевненого проходження опалювального сезону», - заявив він.
Чернишов також означив 4 блоки стабільного проходження опалювального сезону: баланс ресурсів, цінова стабільність і фінансова спроможність, інфраструктурна підготовка та технічні резерви для аварійних ситуацій.
Як повідомляв Укрінформ, опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов. На рівні уряду ухвалено рішення не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду.
Плановий показник готовності об'єктів до осінньо-зимового періоду станом на 1 серпня становить 60%. Загалом країна рухається в межах плану (56-58%), низка областей отримали завдання пришвидшитись.
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