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АНАЛІТИКА

Українські підприємства за 6 міс. скоротили випуск феросплавів на 24%, марганцевого концентрату на 21%

18:46 03.08.2022 |

Економіка

 

Феросплавні підприємства України у січні-червні поточного року сумарно знизили випуск продукції на 23,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 317,08 тис. тонн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА), за січень-червень випуск силікомарганцю скоротився на 12,9% - до 279,94 тис. тонн, феромарганцю - на 63,9% - до 18,52 тис. тонн.

Крім того, виробництво феросиліцію (у перерахунку на 45%) скоротилося на 57,4% - до 16,62 тис. тонн, металевого марганцю на 49,7% - до 1,52 тис. тонн.

Покровський (раніше - Орджонікідзевський) та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати (ПГЗК і МГЗК, обидва - Дніпропетровська обл.), що видобувають і збагачують марганцеву руду, за 6 міс-2022 сумарно виробили 639,6 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 2 3% нижче, порівняно з 6 міс-2021. При цьому МГЗК виробив 251,98 тис. тонн концентрату (зниження на 2,9%), ПГЗК - 387,62 тис. тонн (менше на 29,9%).

Покровський ГЗК за 6 міс. також виробив 29,55 тис. тонн залізорудного агломерату (менше на 80,7% порівняно з січнем-червнем-2021), поставивши його на ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ), що входить до DCH Steel бізнесмена Олександра Ярославського. У березні-червні ПГЗК залізорудний агломерат не виробляв, оскільки ДМЗ призупинив виробництво металопродукції.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році наростила випуск феросплавів на 15% порівняно з 2020 роком - до 858,7 тис. тонн, але знизила марганцевий концентрат на 6,6%, до 1 млн 763,43 тис. тонн.

ПриватБанк (Київ) до націоналізації організовував бізнес СЗФ (перебуває на НКТ) та ЗЗФ, МГЗК та ПГЗК (ОГЗК).

Нікопольський завод феросплавів контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві - Дніпро).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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