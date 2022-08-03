Фінансові новини
- |
- 03.08.22
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада Нацбанку рекомендувала підвищити податки на імпорт
15:38 03.08.2022 |
Рада Національного банку України (НБУ) схвалила рекомендації уряду, якими серед іншого пропонується запровадити додаткове оподаткування імпорту.
Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин повідомив у Facebook за підсумками засідання Ради 2 серпня.
"Мобілізувати доходи державного бюджету. Податки повинні стимулювати обмеження некритичного витрачання ресурсів, необхідних для продовження оборони України. Доречним є введення додаткового оподаткування імпорту, враховуючи необхідність підтримки конкурентоспроможності вітчизняних виробників і значний дефіцит валюти на ринку", - йдеться у рекоментаціях.
Крім того, Кабміну рекомендовано пріоритизувати видатки держбюджету, скоротивши некритичні та непріоритетні з них, водночас забезпечивши мінімально достатні обсяги соціальної підтримки доходів вразливих категорій громадян.
Рада Нацбанку також радить провести оцінку ефективності та зменшити кількість та обсяг податкових та митних пільг, посилити контроль за трансфертним ціноутворенням, а також вжити заходів для забезпечення відповідності торговельних кредитів та протидії неповерненню валютної виручки.
Водночас уряду рекомендовано активізувати внутрішні ринкові залучення, в тому числі за допомогою підвищення ставок за гривневими ОВДП, запровадити індексовані ОВДП, а також розглянути можливість відмови від маркування окремих випусків ОВДП як "військових", оскільки частина банків з іноземним капіталом обмежені у купівлі подібних цінних паперів.
Кабміну також пропонується встановити максимальний граничний обсяг емісії гривні для зменшення відповідних інфляційних та девальваційних ризиків, а також збільшити зусилля для залучення міжнародної допомоги, ініціювати нову програму з МВФ.
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що в Україні можуть запровадити додатковий митний збір, однак уряд наразі лише обговорює його концепцію. З такою пропозицією до уряду ще у червні звертався Нацбанк.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
|Мінфін пропонує переглянути податкові пільги
|Пошук зрадників. Чи зможе ОП списати всі провали через початок війни на СБУ
|На Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація, перший поїзд прибув до Кропивницького
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туреччина анонсувала збільшення числа рейсів з українським зерном після успіху першого судна
|Рада Нацбанку рекомендувала підвищити податки на імпорт
|Запорізька АЕС, окупована росіянами, «повністю вийшла з-під контролю» МАГАТЕ
|Нафта дешевшає напередодні підсумків зустрічі ОПЕК+, Brent нижче за $100 за барель
|Цінова війна триває: автогаз у Черкасах можна купити за 25 грн/л
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
Бізнес
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд